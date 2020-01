De Priamo: flop sistema porta a porta, Raggi è in tilt (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – “Sul flop del ‘porta a porta’ si consuma l’ultima debacle della Giunta 5 Stelle sul tema rifiuti. Un’amministrazione incapace di dare linee d’indirizzo all’Ama e che, anzi, ha abbandonato la municipalizzata a se stessa privilegiando l’occupazione delle poltrone in azienda invece di migliorare i servizi di spazzamento e raccolta differenziata. La notizia secondo cui alcuni municipi torneranno ai cassonetti – annunciata in commissione Trasparenza dal responsabile risorse Umane dell’Ama Bronzetti anziche’ potenziare il ‘porta a porta’ e’ la cartina tornasole di un corto circuito tra Campidoglio e Ama. La sindaca Raggi e’ in tilt, la citta’ nel caos e l’emergenza rifiuti cresce… di giorno in giorno”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo ... Leggi la notizia su romadailynews

