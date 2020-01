Cosa significa se Meghan Markle rispolvera un maglione di «Suits» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo l’annuncio shock del principe Harry e di Meghan Markle all’inizio di questo mese, con il quale hanno espresso la loro intenzione di fare un passo indietro come membri della famiglia reale inglese, il duca e la duchessa del Sussex hanno già iniziato ad adattarsi al loro nuovo periodo di transizione. Un periodo che comporterà la divisione del loro tempo tra Regno Unito e Canada: in questo momento, Harry è rimasto si trova in Inghilterra per presenziare agli impegni ufficiali già concordati da tempo e, soprattutto, continuare le discussioni con la sua famiglia. Meghan invece è tornata a Vancouver, dove assieme a suo marito e al piccolo Archie ha trascorso la lunga pausa natalizia, e non ha perso tempo nel esplorare le sue nuove possibilità lavorative e di attivismo sociale. Due giorni fa infatti, la duchessa è stata immortalata mentre visitava due enti di ... Leggi la notizia su vanityfair

