Conto corrente e Isee 2020: controlli in vista per chi lo presenta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Conto corrente e Isee 2020: controlli in vista per chi lo presenta A partire dal 1° gennaio 2020 sono partiti i controlli sul Conto corrente per chi presenta l’Isee 2020 al fine di ottenere prestazioni e benefici fiscali. Si tratta di controlli automatici che consistono in verifiche sul saldo e sulle giacenze dei conti correnti bancari che sono stati obbligatoriamente dichiarati in occasione della presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio dell’Isee. Il controllo si verificherà incrociando i dati inclusi nell’Anagrafe dei rapporti finanziari con quelli dichiarati e perciò sarà anche maggiormente esteso rispetto ai controlli effettuati finora, che si limitavano principalmente a verificare la sussistenza dei conti correnti dichiarati, ma non le somme corrispondenti al saldo e alla giacenza di fine anno. controlli sul Conto corrente per chi richiede ... Leggi la notizia su termometropolitico

