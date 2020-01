Chi è Pasquale Di Nuzzo, il ballerino di Amici nel cast di Don Matteo 12 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto ad Amici 12, poi le esperienze lavorative in Sudamerica e ora Pasquale Di Nuzzo è tra le new entry di Don Matteo 12 dove interpreta Jordi Ferrazzoli, un danzatore proprio come lui. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’artista lanciato da Maria De Filippi. Pasquale Di Nuzzo, età e l’esperienza ad Amici Pasquale Di Nuzzo è nato il 29 maggio 1992 a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2012 quando ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici. Arrivato al serale ha militato nella squadra bianca capitanata da Emma Marrone ed è stato eliminato in semifinale. Il successo in Sudamerica con Violetta e Soy Luna Ingaggiato dalla Disney, Pasquale si è poi dedicato anche alla recitazione prima con il film Tini – La nuova vita di Violetta, poi nelle serie Soy Luna 2 e 3. Qui ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Raffy1380 : @RamaTrash8 E non ci dimentichiamo la frase “non dobbiamo dividere la cioccolata con i poveri di sotto”. Ma chi ti… - prettyheretic : RT @TrashAddicted: chi considera la alberti di cultura, mi giustifichi queste parole su Pasquale! (grazie a @ducati78 per la clip) #gfvip… - prettyheretic : RT @StarkFrenchie: Barbara Alberti ; Pasquale un assassino Paola Caruso non la toccherei nemmeno con una forchetta Da della Grassona al… -