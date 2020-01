Canone Rai 2020: esenzione pagamento, ecco come richiederla in tempo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Canone Rai 2020: esenzione pagamento, ecco come richiederla in tempo La scadenza per inviare la disdetta e non pagare il Canone Rai 2020 si avvicina sempre di più: il termine ultimo entro il quale non sarà più possibile richiedere l’esonero dal pagamento annuale cade il 31 gennaio 2020. Si ricorda che il Canone Rai è un’imposta che tutti quelli che possiedono un televisore sono tenuti a pagare, anche se sono previsti casi di esonero. come è ben noto, a partire dal 2016 ci sono state diverse novità, come la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in caso di fornitura di energia elettrica intestata, e di conseguenza l’addebito sulla bolletta elettrica. Va poi definito l’importo del Canone Rai che per il 2020 è di 90 euro, da pagare in 10 rate (da gennaio a ottobre), ovvero 9 euro al mese (18 euro sulla bolletta dell’energia elettrica bimestrale). Oltre al Canone ... Leggi la notizia su termometropolitico

