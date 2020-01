Bimba di 4 anni rimane impigliata in un ramo e muore soffocata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Freya, Bimba di 4 anni, voleva scalare un albero vicino casa, ma nel farlo è caduta ed è rimasta impigliata in un ramo. La piccola è morta soffocata. Un gioco innocente, arrampicarsi su un albero, è costato la vita ad una Bimba di soli 4 anni. La piccola, infatti, è caduta ed il suo caschetto … L'articolo Bimba di 4 anni rimane impigliata in un ramo e muore soffocata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

