Amadeus risponde alle accuse di sessismo, ma fa un’altra gaffe: cita un motto fascista (Di venerdì 17 gennaio 2020) La polemica sulla frase di Amadeus usata per presentare Francesca Sofia Novello durante la prima conferenza stampa del Festival Di Sanremo non si spegne. Ne avevamo parlato in un articolo precedente: il direttore artistico della kermesse dell’Ariston ha presentato la fidanzata di Valentino Rossi come meritevole di stima per esser sempre rimasta “un passo indietro” rispetto alla fama di campione del suo compagno. Questa affermazione ha portato il conduttore ad essere accusato di sessismo da più fonti. Nelle ultime ore TPI News ha riportato la replica di Amadeus con il titolo: Amadeus risponde alle accuse di sessismo, ma fa un’altra gaffe: cita un motto fascista“, e tale motto fascista sarebbe: “Me ne frego”, che è anche il titolo della canzone in gara di Achille Lauro. Precisiamo, però, che il titolo da noi preso in analisi compare solamente ... Leggi la notizia su bufale

LiaColombo1 : #MyssKeta risponde ad Amadeus: 'Il posto di una donna è davanti a un uomo'. (E tanti uomini lo sognano davvero...… - plastictraffic : Chissà se anche Amadeus cerca il suo nome su Twitter e risponde a chi commenta quelli palesemente ironici ne parliamo oggi con @Camihawke - davidevignes81 : @AndreC198 Amadeus risponde all’accusa di aver detto un motto fascista ma urla Heil Hitler in una sinagoga (per fav… -