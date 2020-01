A Francesca Sofia Novello piace stare un passo indietro, non è colpa di Amadeus (Di venerdì 17 gennaio 2020) Siamo arrivati a demonizzare la bellezza perché la sua centralità in un curriculum è diventata fastidiosa. La reductio della donna al puro canone estetico è roba da frullatore anni 50, eppure ce la siamo ritrovati nel pieno della prima conferenza stampa di Sanremo 2020. Ma se Francesca Sofia Novello ha assistito alla sua presentazione in silenzio e ha tenuto ben stretta la descrizione che la vedeva stare un passo indietro rispetto al fidanzato Valentino Rossi è perché a lei, in primis, sta bene essere lì. Un passo indietro. Leggi la notizia su fanpage

