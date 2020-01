Xiaomi Watch Color è già disponibile all’acquisto con lingua inglese (Di giovedì 16 gennaio 2020) Xiaomi Watch Color, lo smartWatch circolare del colosso cinese, è già disponibile all'acquisto in versione cinese ma con manuale e software in inglese. L'articolo Xiaomi Watch Color è già disponibile all’acquisto con lingua inglese proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

DARIEL21338278 : ?? Gcam (Google Camara) Xiaomi MI 9T Pro + Configuracion - MIUI 11 Androi... - TechExplained7 : Xiaomi Mi 10 5G and Mi 10 Pro- Official Leaks.?? - Amit81664487 : RT @ManojSaru: BEST SMARTPHONES 0F 2019 Ft. Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo, Vivo, OnePlu... -