Windows 10: come risolvere problema d' installazione o rimozione programmi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo strumento di risoluzione dei problemi di installazione e disinstallazione delle applicazioni consente di correggere automaticamente i problemi quando non riesci a installare o rimuovere programmi. Corregge anche le chiavi del Registro di sistema danneggiate. Devi innanzitutto scaricare lo strumento di risoluzione dei problemi. Scarica Se vedi la casella Download del file quando avvii il download, seleziona Esegui o Apri. Lo strumento di risoluzione dei problemi attiva la procedura (...)

