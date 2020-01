VULCANO TAAL, verso possibile eruzione di potenzialità imprevedibile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vi sono diversi segnali premonitori preoccupanti, in merito al VULCANO TAAL nelle Filippine che continua ad eruttare in maniera più debole dei giorni scorsi. Il VULCANO fa inevitabilmente paura, trovandosi non distante da un'area densamente popolata, con l'area metropolitana di Manila distante poco più di 60 chilometri. Il fatto che si temano nuove eruzioni ancora più potenti deriva da alcuni accadimenti, come le enormi crepe che si sono aperte sui terreni, sugli edifici già evacuati e sulle strade nella provincia di Patangas, non lontano dal cratere principale. Ciò sarebbe il risultato dell'irrequietezza del magma sotterraneo. Sono stati ben 566 i terremoti vulcanici registrati dal 12 gennaio ad oggi, di cui 172 hanno avuto magnitudo compresa tra 1.2 e 4.1, un'intensità alta per essere terremoti vulcanici. Un'attività sismica così intensa potrebbe derivare da una ... Leggi la notizia su meteogiornale

enpaonlus : Filippine, corsa contro il tempo per salvare gli animali colpiti dall’eruzione del vulcano Taal - La … - Agenzia_Ansa : Le autorità filippine temono un'eruzione esplosiva del vulcano Taal dal quale si alzano da ieri alte colonne di fum… - Agenzia_Ansa : #Filippine Allerta per il vulcano Taal, voli sospesi a #Manila: si è alzata una fitta colonna di fumo, un'eruzione… -