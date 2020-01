Vanessa Incontrada glissa sulla sua esclusione da Sanremo 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vanessa Incontrada assente a Sanremo: “Non è questa la sede per parlarne” Domenica 2 febbraio andrà in onda su Rai 1 per tre settimane consecutive la nuova fiction dal titolo Come una madre che vede protagonista Vanessa Incontrada. L’attrice durante la conferenza stampa ha parlato della fiction ma non c’è stato spazio per nessuna domanda, i giornalisti di TvBlog infatti volevano farle una domanda su un tema molto attuale in questi giorni ovvero le vallette di Sanremo 2020 e hanno chiesto a Vanessa Incontrada un parere sulla sua esclusione, la conduttrice però ha glissato la domanda ed ha risposto, imbarazzata, solamente: “Non è la sede adatta per parlarne” L’attrice in realtà è molto impegnata, proprio nei giorni in cui andrà in onda il Festival di Sanremo di Amadeus lei debutterà a teatro con un suo spettacolo. Saranno gli impegni lavorativi ... Leggi la notizia su lanostratv

fanpage : #Sanremo2020 L'assenza di Vanessa Incontrada fa molto rumore - Danila9631 : @Marco93004227 @gloriapoch72 Ecco la tua 'pochezza'. Non è questione di complimenti, è che hai fatto un commento su… - Marco93004227 : @Danila9631 @gloriapoch72 La favola della volpe e l'uva? 1) non mi piacciono le bionde. 2) Fake lo dirai a qualcun… -