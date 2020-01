Traffico Roma del 16-01-2020 ore 13:30 (Di giovedì 16 gennaio 2020) CI SONO GROSSI PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. CHIUSI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E DA VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI E IN VIA TRIONFALE. SULLA STESSA VIA TRIONFALE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI. ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL BOCCONE ALL’INTERSEZIONE CON VIA ADA NEGRI. PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA; CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELL’AQUILA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA TANGENZIALE. INCIDENTE ANCHE AL LIDO DI OSTIA IN VIALE CAPITAN CONSALVO IN PROSSIMITÀ DI VIA ANDREOTTO ... Leggi la notizia su romadailynews

ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… - romadailynews : Traffico Roma del 16-01-2020 ore 13:30: CI SONO GROSSI PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4) e A1 Svinco… -