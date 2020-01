Strage di Erba, Rosa Bazzi smentisce presunto nuovo amore: «È una stupidata» o una strategia sospetta? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Strage di Erba: Rosa Bazzi avrebbe smentito categoricamente quanto divulgato dal settimanale Giallo, ovvero che lei si sarebbe innamorata di un altro uomo, un detenuto ergastolano investito e ucciso da un’auto lo scorso dicembre mentre era fuori dal carcere in quanto beneficiario di un permesso premio. Lo riporta il settimanale Oggi. Rosa Bazzi smentisce notizia sul suo presunto nuovo amore: «È una stupidata» «La donna, all’ergastolo con marito Olindo Romano per la Strage di Erba, rivela in esclusiva al settimanale Oggi la verità sul suo nuovo (presunto) amore dietro le sbarre. E gli avvocati sospettano che dietro ci sia una strategia sospetta», si legge al riguardo. A detta della Bazzi, condannata al carcere a vita insieme al marito, Olindo Romano, perché riconosciuta colpevole dell’eccidio consumatosi nella corte di Via Diaz l’11 dicembre 2006 in cui furono ... Leggi la notizia su urbanpost

