Sci alpino, Matthias Mayer è il più veloce nella seconda prova della discesa di Wengen, Innerhofer 4°. Dominik Paris non forza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Matthias Mayer chiude in vetta la seconda ed ultima prova della discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. L’austriaco, quindi, arriva alla gara che si disputerà sabato in fiducia, avendo stampato il tempo di 2:26.80, con appena 11 centesimi di vantaggio sul padrone di casa Mauro Caviezel, mentre è terzo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, sempre più impegnato nella lotta per la classifica generale, con un distacco di 31 centesimi. Brillante quarta posizione per un atleta che oggi non si è risparmiato e ha voluto fare sul serio: Christof Innerhofer. Dopo diverse settimane nelle quali si è concentrato maggiormente sul ritrovare il giusto feeling sulla neve, il nostro portacolori sembra essere arrivato al momento tanto atteso, con un distacco di 49 centesimi. Quinta posizione, quindi, per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 66 ... Leggi la notizia su oasport

