Roma, tenta di arrampicarsi sulla Fontana di Trevi: voleva emulare la scena di un film (Di giovedì 16 gennaio 2020) Multa e Daspo per un ventenne che ha tentato di arrampicarsi sulla Fontana di Trevi a Roma, per emulare la scena di un film. A fermarlo nel suo in tento i vigili urbani, che lo hanno bloccato. Il ragazzo non aveva con sé i documenti ed è stato segnalato per verificare la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale. Leggi la notizia su fanpage

