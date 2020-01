Ragazzo decapitato e smembrato in un efferato omicidio (Di giovedì 16 gennaio 2020) La polizia di Dublino ha identificato le parti del corpo trovate lunedì nei pressi di Dublino: la vittima era un Ragazzo di soli 17 anni. Ad inizio settimana, in un quartiere residenziale di Drogheda (Dublino), un gruppo di giovani ha notato una borsa contenente resti umani nel giardino di fronte ad un appartamento. Il ritrovamento … L'articolo Ragazzo decapitato e smembrato in un efferato omicidio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

