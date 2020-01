Per salvare le librerie bisogna cambiarle | non dare colpe a caso

Mare Jonio e Alex ancora sotto sequestro : Perché non possono tornare in mare a salvare vite : Le navi della piattaforma Mediterreanea, il veliero Alex e la mare Jonio sono ancora ferem, per effetto di un sequestro amministrativo, disposto la scorsa estate per volere dell'ex ministro Salvini. Basterebbe una semplice firma dei nuovi ministri del governo giallo rosso, per sospendere questo provvedimento illegittimo.Continua a leggere

Bologna - oltre 30 ore di lavoro Per salvare due cagnolini incastrati in un cunicolo. Lo speciale intervento dei Vigili del Fuoco : Un salvataggio straordinario quello dei Vigili del Fuoco di Bologna. Un intervento di oltre 30 ore per salvare due cani da caccia, caduti in una cava nei boschi dell’Appennino bolognese, nei pressi di Castiglione dei Pepoli. Il video mostra alcuni momenti dell’operazione e la gioia dei pompieri una volta estratti i due animali L'articolo Bologna, oltre 30 ore di lavoro per salvare due cagnolini incastrati in un cunicolo. Lo speciale ...

Incendi in Australia : una missione segreta Per salvare 200 pini “preistorici” : Grazie ad una missione segreta dei vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud è stato salvato dagli Incendi boschivi in Australia un antico boschetto di pini, i cui antenati risalgono a circa 200 milioni di anni fa: lo riporta la CNN. Il governo locale ha organizzato il salvataggio della pineta preistorica di Wollemi, che si trova in una posizione segreta all’interno del Parco Nazionale Wollemi a 5mila km a nordovest di Sydney. Il più ...

Castiglione di Pepoli - Vigili del Fuoco impiegano 36 ore Per salvare due cani : Sui social network non si parla d’altro che del salvataggio avvenuto nei boschi vicino Castiglione di Pepoli. Due cani da caccia sono rimasti intrappolati in un cunicolo. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Bologna. Questi ultimi, dopo l’individuazione dei due animali dalle squadre per la ricerca per il soccorso, si sono recati sul posto ed hanno impiegato tutta la notte per cercare di tirarli fuori. Ecco il ...

Australia - tutto quello che si fa Per salvare gli animali : Incendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera House10 milioni di ettari di terreno devastati, 28 morti, fra cui moltissimi pompieri, un numero incalcolabile di animali che non ci sono più. Il bilancio degli incendi in Australia non è definitivo. Da settembre bruciano gli Stati del Nuovo Galles del ...

GEO-FINANZA/ Il patto da cercare con gli Usa Per salvare l'economia : La posizione di 'neutralità' internazionale non aiuta l'economia europea. Serve una scelta di campo che guardi agli Stati Uniti

Nonna mette a rischio il nipote Per salvare il gatto sul balcone : I nonni non metterebbero mai a rischio la vita dei loro amati nipoti. Ma dalla Cina ci arriva un video che dimostra che non è sempre così. Una Nonna è stata immortalata mentre cala il nipote dal balcone per salvare il loro gatto sul terrazzo sottostante il loro. Non sappiamo dove è stato girato questo video, ma con tutta probabilità ci arriva dalla Cina. Nelle ...

Leonardo di Caprio di nuovo in prima linea Per salvare la Natura. : Leonardo di Caprio è sempre stato uno di quei VIP che più di tutti, si è messo in prima linea per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, nonché uno dei maggiori oppositori a determinate politiche volte allo sfruttamento del pianeta. Di Caprio infatti ha deciso di donare 3 milioni di dollari all’associazione Australian Wildfire Fund, per cercare di arginare i disastrosi incendi che stanno radendo al suolo ...

Dakar 2020 - Toby Price : “Abbiamo fatto tutto il possibile Per salvare Goncalves - ma non c’era niente da fare…” : La Dakar 2020 quest’oggi si è fermata, per quanto riguarda le categorie di moto e quad, in ricordo del pilota portoghese deceduto nella giornata di ieri nel corso della settima tappa Riyadh-Wadi Al Dawasir. L’australiano Toby Price, campione in carica della Maratona del Deserto e primo centauro arrivato in soccorso di Paulo Gonçalves dopo l’incidente, ha raccontato l’accaduto a partire dalla partenza della stage fino al ...

La Pizza “‘O Curniciello” Per salvare il Calcio Napoli dalla sfortuna e dalla crisi : La Pizza “‘O Curniciello” per fermare la striscia negativa di risultati, e dare la giusta carica agli azzurri da abbinare anche alla Pizza “Forza Napoli”. Una Pizza per salvare il Napoli dalla sfortuna e dalla crisi, è questa l’idea messa a punto dalla popolare pizzeria “‘O curniciello”. Per fermare la striscia negativa di risultati, e […] L'articolo La Pizza “‘O ...

Whirlpool - nessuna offerta Per salvare Napoli : resta solo la proposta svizzera : La convocazione ufficiale ancora non c'è, per ora è solo ufficiosa la data del 20 gennaio per il nuovo incontro al ministero dello Sviluppo sulla vertenza della Whirlpool di Napoli....

Australia - carote e patate lanciate dall’alto Per salvare i canguri dalla fame : Secondo gli esperti, un miliardo di animali è rimasto ucciso dagli incendi che ormai da settimane sconvolgono l'Australia. Quelli rimasti vivi sono a rischio per le fame. Così diversi volontari si stanno prodigando per assicurarsi che la fauna selvatica non muoia per la mancanza di cibo.Continua a leggere

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2021 : l’Italia affronta la capolista Romania - azzurri Per salvare l’onore : Si chiuderà quest’oggi il gruppo 3 di pre-qualificazione ai Mondiali di Pallamano 2021, con la Nazionale italiana che dopo aver perso contro la Georgia ha abbandonato ogni possibilità di passaggio del turno, ma scenderà in campo per salvare l’onore contro la Romania, capolista del girone a punteggio pieno. Gli azzurri, allenati da Riccardo Trillini, non hanno espresso sin qui un gioco all’altezza, rimanendo bloccati sul ...

Quattro fratelli nuotano per un’ora Per salvare in mare una bambina di 6 anni : Vicino a Dublino, quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, si è invece dimostrata essere una storia di altruismo. Quattro fratelli (in realtà tre fratelli e un cognato) sono riusciti a salvare una bambina di 6 anni rimasta bloccata su una zattera gonfiabile portata a largo. La vicenda è accaduta sulla spiaggia di Portmarnock, vicino a Dublino. I Quattro ragazzi, provenienti da Washington DC, stavano visitando la zona. ...