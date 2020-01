Per il dissidente grillino Dessì “serve un dialogo con i progressisti” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Abbiamo molte più cose in comune con il mondo progressista che con quello della destra. I loro leader Renzi, Gentiloni, D'Alema e Bersani, beh, li abbiamo combattuti, ma il popolo che li vota è molto simile al nostro. Con quei mondi dobbiamo dialogare”. Lo sostiene in un'intervista a la Repubblica il deputato dissidente grillino Emanuele Dessì che poche settimane fa ha sottoscritto un documento insieme ai colleghi Primo Di Nicola e Mattia Crucioli per chiedere più collegialità, una diversa governance del Movimento perché, dice, “sono sempre stato contrario ai partiti bulgari”. Dessì aggiunge anche che è necessario “sedersi a un tavolo, non solo col Pd, ma con tutti i mondi progressisti e riformisti” perché per troppi anni “ci siamo guardati in cagnesco e restiamo diversi in tante cose” però adeso “è venuto il momento di progettare le cose da fare nei prossimi anni”. Al quotidiano che ... Leggi la notizia su agi

