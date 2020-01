Palomonte, servizi sociali nei comuni dell’ex Piano di Zona S10 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – “Nessuna interruzione dei servizi sociali”. Risponde così, dalla pagina istituzionale social, il Comune di Palomonte, in merito all’erogazione dei servizi sociali nei 10 comuni della Valle del Sele e Tanagro appartenenti al Consorzio Sociale Agorà S10 (ex Piano di Zona poi divenuto Consorzio nel maggio del 2019), il cui futuro è incerto a causa del mancato rinnovo dei contratti di lavoro e la conseguente stabilizzazione, dei nove dipendenti dell’Ente. Contratti scaduti il 31 dicembre dello scorso anno e che vedono da 16 giorni, i nove professionisti che svolgono lavori come assistenti sociali, sociologo, progettista, ecc. starsene a casa. “Vogliamo rassicurare gli utenti che si sta provvedendo con la massima celerità alla definizione delle procedure intese a stabilizzare i dipendenti, con puntuali atti già approvati”- fanno sapere ... Leggi la notizia su anteprima24

