Overwatch 2 in uscita nel 2020: arrivano nuove conferme (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un team della Overwatch League potrebbe aver fatto trapelare la data di uscita di Overwatch 2 su Twitter. Blizzard Entertainment ha annunciato Overwatch 2 alla BlizzCon 2019 e ha confermato alcune funzionalità del gioco, ma non ha ancora annunciato ufficialmente quando il gioco sarà disponibile.Su Twitter, il team Vancouver Titans della Overwatch League ha dichiarato che "Overwatch 2 uscirà quest'anno" e ha chiesto ai suoi follower cosa ne pensano del gioco. Il tweet, che è stato ora eliminato, sembra confermare che il gioco arriverà nel 2020, e mentre Blizzard non ha confermato nulla fino ad ora, il rumor risulta credibile poiché si tratta di un team professionista di Overwatch che partecipa a un campionato gestito dallo sviluppatore.Se Overwatch 2 uscirà quest'anno, Blizzard non avrà molto tempo per svelare più funzionalità per il gioco, ma poiché il nuovo gioco è molto simile al ... Leggi la notizia su eurogamer

