Niccolò Bizzarri morto per una buca a Firenze, c’è un video dell’incidente (Di venerdì 17 gennaio 2020) C'è un video che riprende il momento dell'incidente di Niccolò Bizzarri, lo studente di 21 anni affetto da distrofia di Duchenne e costretto su una sedia a rotelle, morto lunedì all'ospedale di Santa Maria Nuova dove era stato portato per accertamenti in seguito alla caduta che sarebbe causata dal selciato dissestato di piazza Brunelleschi, nel centro di Firenze. Leggi la notizia su fanpage

enricoparenti2 : Requiescat in pace tra le braccia di Cristo. - StefaniaT1 : RT @BracaliM: Firenze, muore giovane disabile: è caduto per una buca in strada - SantEgidioUSA : RT @Oibaf_Isot: Niccolò Bizzarri, 21 anni, studente di Lettere Antiche, affetto dalla sindrome di Duchenne. Muore cadendo dalla carrozzina… -