Libano, al via la “Settimana della Rabbia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una nuova ondata di protesta sta scuotendo il Libano. Dopo soltanto qualche settimana di tregua, lunedì notte centinaia di giovani manifestanti e attivisti si sono riuniti nella centrale via Hamra, nei pressi della Banca nazionale di Beirut, dando avvio alla “Settimana della Rabbia“. Al grido di “Abbasso il sistema bancario”, il popolo libanese è nuovamente sceso per le strade della capitale – per la seconda volta nel giro di tre mesi -, assaltando le banche e gli sportelli Atm, in un estremo gesto di protesta contro il sistema bancario e politico libanese, dimostratosi incapace di salvare il Paese dall’abisso. Questa volta, a catalizzare la rabbia dei manifestanti sono state le politiche finanziarie adottate dal governo, che avrebbero causato una crisi di liquidità. Nelle ultime settimane, la moneta locale avrebbe perso più del 60 per cento del suo ... Leggi la notizia su it.insideover

