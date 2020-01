La Var sta ‘uccidendo’ la Serie A? In Italia record di rigori, in Europa si fischia meno e si gioca di più (Di giovedì 16 gennaio 2020) Polemiche sulla Var: in Italia 88 calci di rigore nelle prime diciannove partite della stagione. La Serie A vanta un primato forse poco invidiabile. Con la Var la Serie A diventa la patria dei rigori. Nel girone di andata della stagione 2019-2020 sono state assegnati 88 penalty. Mai così tanti dalla stagione 2005-2006 e soprattutto più di quanti ne siano stati assegnati nel resto d’Europa in questa prima parte di stagione. Serie A, i calci di rigori assegnati nella prima metà di stagione 2019-2020 L’iper-efficienza della VAR secondo molti sta trasformando il campionato Italiano in un gioco da tavola dove non si tiene conto della dinamica del gioco ma solo dell’applicazione più o meno alla lettera di un regolamento che presenta ancora delle zone d’ombra. Sul fuorigioco la VAR è uno strumento utile Se sul fuorigioco non ci sono dubbi sulla validità ... Leggi la notizia su newsmondo

