House of The Dragon probabilmente andrà in onda nel 2022 – HBO al TCA

House of The Dragon, il presidente HBO sul prequel di Game of Thrones, l'anno di debutto previsto e le motivazioni dello scarto del pilot con Naomi Watts. HBO al TCA HBO e tutta WarnerMedia (la casa madre che include anche altri canali come TNT/TBS/TruTV e la casa di produzione Warner Bros), hanno invaso il TCA Winter Press Tour di Pasadena. Non potevano mancare domande e risposte legate alla nuova serie nell'universo di Game of Thrones, House of the Dragon, ordinata da HBO qualche mese fa. Il presidente di HBO, Casey Bloys ha detto che ci vorrà tempo per realizzare la serie: "credo che andrà in onda nel 2022," ma è ancora presto per stabilire la data esatta. Bloys ha anche parlato delle decisioni prese negli ultimi mesi sulle serie nell'universo di Game of Thrones, quindi sia sull'ordine diretto a serie di House of Dragon, che della cancellazione del ...

