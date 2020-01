Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: "Ti do' un cazzotto, ti uccido", è polemica (video) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nel salotto di Pomeriggio cinque a meno di 24 ore si commentano i fatti accaduti durante la terza puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera tra cui l'episodio più lampante legato all'espulsione di Salvo Veneziano avvenuto in conseguenza a delle gravi affermazioni rivolte verso una concorrente della casa. La chiacchierata si infuoca proprio mentre si parla della misura drastica presa dalla produzione del programma.Tutti sono d'accordo con l'allontanamento dell'ex gieffino dalla casa, Roger Garth prende la palla al balzo in collegamento da Roma lanciando una segnalazione choc su Antonio Zequila parlando di un altro episodio che potrebbe ripercuotersi sul percorso del vip nella casa. L'accusa è precisa: Il signor Antonio Zequila ha detto all’ex Miss Italia (Carlotta Maggiorana, ndr): "Ti dò un cazzotto e ti uccido…" Questo non è grave allo stesso modo? e sottolineo che ho ... Leggi la notizia su blogo

