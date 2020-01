Gigi Hadid non sarà in giuria nel processo di Harvey Weinstein (Di giovedì 16 gennaio 2020) Era stata chiamata a far parte della selezioni per la giuria che dovrà prendere una decisione sulla sorte dell’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, accusato di stupro: ma Gigi Hadid ha ricoperto il ruolo di potenziale giurato solo per qualche minuto. E’ stata infatti esclusa perchè ha rivelato al giudice di aver incontrato l’imputato una volta. Foto/AskaNews Era stata convocata per come potenziale giurato per il processo che vede imputato per stupro l’ex magnate del cinema Harvey Weinstein. E Gigi Hadid, ligia e diligente, aveva deciso di compiere il suo dovere civico fino in fondo presentandosi alle selezioni. Invece è stata esclusa quasi subito: dopo essere entrata nel tribunale di New York alle otto e mezza del mattino, le è stato comunicato che, visto che aveva dichiarato al giudice di avere incontrato l’imputato una volta, quindi aveva avuto ... Leggi la notizia su velvetgossip

