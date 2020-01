Cate Blanchett presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2020: “Un privilegio e un piacere” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cate Blanchett presidente di giuria a Venezia 2020. Se ieri Cannes ha annunciato il moscio trono da capo giurato per il 2020 di Spike Lee, il Festival di Venezia rilancia nemmeno 48 ore dopo con la diva Blanchett. 50anni, australiana, sette nomination e due premi Oscar all’attivo (nel 2005 come attrice non protagonista in The Aviator, dove rifaceva la Hepburn, e nel 2014 per Blue Jasmine di Woody Allen), la bionda Cate ha esordito nel 1996 e ha attraversato da autentica star vent’anni di Cinema hollywoodiano frequentando set di grandi kolossal e di prodotti più di nicchia. Insomma, un pezzo grosso, grossissimo, dopo la contestata presidentessa Lucrecia Martel del 2019, e più in linea con il profilo Hollywood glamour dei precedenti Guillermo Del Toro e Sam Mendes. Anche se, va detto, due anni fa, Blanchett ha presieduto proprio la giuria della concorrenza sulla Croisette, premiando ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

