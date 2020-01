Brad Pitt confessa: “Io e Norton a Venezia eravamo strafatti per Fight Club” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Arriva la confessione di Brad Pitt, lui e Edward Norton per Fight Club, prima flop e poi diventato un cult, erano strafatti A distanza di tanti anni dalla presentazione del film Fight Club al Festival del Cinema di Venezia, avvenuta nel 1999, Brad Pitt fa una rivelazione. Il celebre attore americano è stato protagonista del lungometraggio insieme ad Edward Norton. Il film, diretto da David Fincher e tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, venne accolto dalla critica con scetticismo. Inoltre, fu un flop al botteghino, come tutti ben sanno. La pellicola ebbe successo solo dopo qualche tempo che uscì nelle sale, con gli home video, tanto da diventare negli ultimi decenni un cult. Dopo vent’anni da quell’evento i due attori protagonisti hanno rivelato un particolare sulla giornata della presentazione. I due pare non abbiano capito veramente che il film era stato accolto ... Leggi la notizia su kontrokultura

