Bomba in un centro anziani di Foggia, forse la mano della mafia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una Bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo “Sanità più”. Intimidazione da parte della mafia? Gli inquirenti non hanno dubbi: è Cristian Vigilante l’obiettivo del secondo atto intimidatorio ai suoi danni nel solo mese di gennaio. L’uomo è testimone in un’inchiesta della Dda contro la mafia … L'articolo Bomba in un centro anziani di Foggia, forse la mano della mafia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

repubblica : Foggia, bomba contro un centro anziani: ennesimo attentato contro il manager sanitario che ha sfidato i clan [aggio… - RaiNews : Il 3 gennaio scorso una bomba molto potente era stata fatta esplodere sotto l'auto di Cristian Vigilante, testimone… - Corriere : Foggia, bomba contro centro anziani. Il manager testimone in un’inchiesta contro i clan -