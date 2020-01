Australian Open 2020: i favoriti. Djokovic e Federer in rotta di collisione, Nadal ha Medvedev sulla strada (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gli Australian Open 2020 partono nel segno dei tre grandi dominatori del tennis mondiale, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, ma anche sotto la stella di nuovi astri che stanno cercando di imporsi e spodestare, dopo 15 anni di dominio, i BIg 3 (cui andrebbe aggiunto Andy Murray per buona parte della sua carriera), a partire dal russo Daniil Medvedev in giù. Djokovic, pur partendo da numero 2 del mondo, è da considerarsi il favorito numero uno per conquistare l’ottava corona a Melbourne, ma il tabellone gli ha messo di fronte una serie di scontri interessanti, per quanto in alcuni casi non complessi se il serbo sarà quello visto in ATP Cup. Già il primo turno con il tedesco Jan-Lennard Struff (molto sfortunato, da numero 37 del ranking), potrà essere un buon banco di prova per comprenderne le ambizioni. Vederlo almeno ai quarti di finale appare, se non scontato, ... Leggi la notizia su oasport

