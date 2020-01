Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità mo pomeriggio entrava dell’ascolto con l’immobilità della Regione Lazio traffico ancora regolare su Gran parte delle strade autostrade del territorio pure sull’intero quadrante del grande raccordo anulare ad eccezione di leggere i rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina rallentamenti residui sulla Cassia la Giustiniana via di Grottarossa nelle due direzioni infine d’argento sulla via Casilina tra finocchio Torre Gaia in direzione di Roma ricordiamo che i considerati delle watt i livelli di inquinamento a Roma è disposta per le giornate di oggi mercoledì 15 gennaio è di giovedì 16 gennaio limitazioni alla circoLazione veicolare privata nella fascia verde il blocco sarà attivo dalle 7:30 alle 20:30 per ciclomotori motoveicoli euro 1 euro 1 e per autoveicoli alimentati a ... Leggi la notizia su romadailynews

