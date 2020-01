Verso un partenariato russo-nigeriano? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il summit sull’Africa di Sochi dello scorso ottobre ha svelato la grande strategia del Cremlino per il continente africano, attualmente egemonizzato da francesi e cinesi ma che, nel corso della guerra fredda, era stato uno dei più importanti teatri d’azione dell’Unione Sovietica. La Russia sta corteggiando numerosi paesi, appartenenti essenzialmente alla Françafrique e all’Africa lusitana, come il Mozambico e l’Angola, attraVerso accordi energetici, militari e nel campo della formazione studentesca, accademica e professionale, ma c’è un attore Verso il quale l’interesse sembra particolarmente elevato: la Nigeria. Gli sviluppi recenti I due paesi stanno discutendo un possibile accordo di collaborazione tecnico-militare mirante al trasferimento di know how, da Mosca a Lagos, nel campo dell’antiterrorismo. L’obiettivo di tale accordo è ... Leggi la notizia su it.insideover

