The Batman | quale sarà il ruolo di Peter Sarsgaard?

Sono in corso le riprese di The Batman, il nuovo film sull'uomo pipistrello diretto da Matt Reeves. Nel cast anche Peter Sarsgaard ma quale sarà il suo ruolo? Sappiamo già che il protagonista di The Batman sarà Robert Pattinson che, dopo Christian Bale e Ben Affleck, vestirà i panni dell'amato eroe Dc Comics con una …

