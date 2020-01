SIMA: nessun dato certo su tumori dettati da cellulari, ma attenzione a 5G (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Nonostante la grande quantita’ di studi condotti e di risorse investite negli ultimi anni, la ricerca scientifica non ha fornito ad oggi assicurazioni assolute circa l’impatto sulla salute delle emissioni elettromagnetiche, ai livelli che si possono incontrare negli ambienti di vita. In questo scenario si richiama l’impiego dell’approccio precauzionale al fine di mantenere le esposizioni ai piu’ bassi livelli possibili”. È quanto dichiara Alessandro Miani, presidente della Societa’ Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), in merito anche a una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, in cui si sarebbe evidenziato un nesso tra l’utilizzo scorretto del telefono cellulare e l’insorgenza di alcuni tipi di tumore. “Forse nessuno poteva prevedere una diffusione cosi’ rapida dei telefoni ... Leggi la notizia su romadailynews

