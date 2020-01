Salvini contestato a Casalecchio: “Qui non si fa campagna elettorale” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Matteo Salvini è arrivato a Casalecchio, in Emilia Romagna, per proseguire i suoi comizi elettorali: il leghista ha invitato tutti in un bar. Fresco del successo a Borgo Val di Taro, dove le persone non sono riuscite ad entrate nel cinema teatro gremito, il leader leghista subisce una caduta. Infatti, il titolare del bar scelto dal leghista per una colazione in compagnia non ha permesso l’ingresso dei sostenitori leghisti nella sua attività commerciale. Il motivo è sconvolgente. Inoltre, nel corso del comizio sono partite una serie di contestazioni contro Salvini. Le contestazioni Un gruppo di contestatori si è radunato vicino alla biblioteca per attendere l’arrivo di Salvini. Mentre i sostenitori intonavano le note di Bella Ciao e “Casalecchio non si lega”, si alzavano anche cori contro il leghista. “A Casalecchio di Reno – scrive Salvini su Twitter ... Leggi la notizia su notizie

GiornaleLazio : “Buffone, a casa”, Salvini contestato a Casalecchio in provincia di Bologna - tarabbo : Bologna SALVINI CONTESTATO A CASALECCHIO, 'TORNA A CASA'. E IL BAR LO TIENE FUORISALVINI CONTESTATO A CASALECCHIO,… - Nutizieri : Salvini a Casalecchio: bar lo tiene fuori, poi la constestazione | VIDEO -