Previsioni Meteo Valle d’Aosta: neve in arrivo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Un campo anticiclonico sul Mediterraneo garantisce tempo stabile sulla nostra regione sino a giovedì. Il suo indebolimento nella giornata di venerdì permette ad una perturbazione seguita da aria fredda proveniente dal nord Atlantico di interessare l’arco alpino, con tempo debolmente perturbato sino alle prime ore di sabato; successivamente l’aria fredda interesserà la nostra regione con un sensibile calo delle temperature ma con tempo stabile ed asciutto“: lo prevede il bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale della Valle d’Aosta. Venerdì 17 “sino a metà mattina poco nuvoloso, poi progressivo aumento delle nubi a partire da W sino ad avere cielo molto nuvoloso da metà pomeriggio. Prime deboli precipitazioni da metà pomeriggio sui settori W, in estensione al resto della regione; limite delle nevicate in progressivo calo da 1600m sin ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

