Pontecorvo, bimbo di tre anni caduto dal balcone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’ennesimo dramma è accaduto nella mattinata di ieri, martedì quattordici gennaio a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Dove un bimbo di tre anni e mezzo, ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori ed è andato a giocare con una sedia sul balcone. Si è sporto troppo ed è precipitato nel vuoto dal secondo piano del palazzo. Le persone presenti al momento dell’accaduto, sono rimaste sconvolte, ma nello stesso tempo qualcuno di loro è stato sveglio nel chiamare i soccorsi, che sono arrivati sul posto immediatamente. Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il piccolo era in casa, in un condominio a Piazzale Romita, con i suoi genitori e non c’era nulla di strano, erano impegnati nelle faccende domestiche. I due si sono distratti per un attimo ed il bimbo è andato a giocare con la sua sedia nel balcone. Si è arrampicato e molto ... Leggi la notizia su bigodino

LiritvTv : ULTIM’ORA / Pontecorvo (FR) – Bimbo di tre anni precipita dal secondo piano, è grave: elitrasportato -