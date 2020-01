Pomeriggio Cinque, la verità choc su Luigi Favoloso. Ecco dov’era finito (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È finita la “latitanza” di Luigi Mario Favoloso, ex gieffino scomparso da tutti i radar ben 18 giorni fa. Il giallo, che in queste ultime due settimane ha tenuto col fiato sospeso tutta l’Italia, giunge oggi ad una conclusione. È proprio Barbarella ad annunciare, nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, la verità choc sulla sua scomparsa. La vicenda, sin dall’inizio, ha avuto risvolti davvero importanti: dalle dichiarazioni di aggressione subite dalla ex fidanzata Nina Moric, all’ipotesi di una scomparsa premeditata, persino ad una complicità della madre… Ebbene, Ecco dunque, dov’era finito Luigi Favoloso attraverso le parole di Barbara D’Urso: Alle ore 16:22, Luigi Favoloso ha telefonato Pomeriggio Cinque da una scheda non italiana. Lui sta bene, non è in Italia, è all’estero. Ci ha detto in che nazione è, ci ha pregato ... Leggi la notizia su trendit

