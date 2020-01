Polemiche per la scuola di Roma che fa distinzione di censo | “Qui i figli della

"Qui i figli dell'alta borghesia". Polemiche per la presentazione di una scuola a Roma : In un plesso della scuola ci studiano i ragazzi “dell’alta borghesia” assieme ai figli “di colf e badanti che lavorano per le loro famiglie”, mentre nella sede che si trova “nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario” alunni di “estrazione sociale medio-bassa”. A dare notizia della dettagliata» descrizione presente sul sito dell’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma ...

In Movimento verso gli Stati Generali. I Cinque Stelle pronti a rinnovarsi. Rousseau - strascico di Polemiche per l’uscita di Bugani. Di Maio ricorda che Di Battista è nella piattaforma da anni : Il 13 marzo, per quanto sia ancora lontano, pian piano si avvicina. E i vertici del Movimento Cinque Stelle già sono al lavoro per ricompattare la base pentastellata in vista degli Stati Generali a Cinque Stelle. Ieri, non a caso, sono arrivati ulteriori cambi strutturali della squadra dell’associazione Rousseau, a testimonianza della volontà di Davide Casaleggio, Beppe Grillo e Luigi Di Maio di cambiare passo e aspetto. Proprio nei giorni in ...

Amadeus e le Polemiche sui nomi dei BIG in gara a Sanremo 2020 spiega il perchè delle sue scelte : Aspettare il 6 gennaio 2020 per annunciare i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo è stata una scelta coraggiosa da parte di Amadeus che ogni giorno, come ha ammesso anche in conferenza stampa oggi, leggeva alcuni dei nomi su siti o quotidiani. Questo però non era un problema, perchè non c’era una vera e propria lista e perchè nessuno poteva dare in modo ufficiale tutti i nomi. Poi però le cose sono cambiate: quando il 30 dicembre ha ...

Trotta Bus - Polemiche per le quattro corse soppresse sabato mattina : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – quattro corse saltate degli autobus urbani di Trotta nella mattinata di sabato scorso hanno scatenato le polemiche. Le cancellazioni hanno riguardato il Rione Capodimonte ed il Rione Libertà. Ad essere sotto accusa non è il disservizio, quanto il fatto che il piano industriale aziendale di Trotta bus, peraltro entrato in vigore dall’inizio di questo mese, prevedeva le eventuali cancellazioni ...

Libia - Conte incontra Sarraj a Roma dopo le Polemiche per la visita di Haftar : ‘Per pace serve Ue unita’. Leader Tripoli : ‘Haftar si ritiri’ : Si ricuce lo strappo tra l’esecutivo italiano e il Governo di Accordo Nazionale libico di Fayez al-Sarraj. dopo il rifiuto, l’8 gennaio, del capo del governo di Tripoli di incontrare Giuseppe Conte, a causa del meeting, poche ore prima, con il suo avversario in Libia, il generale Khalifa Haftar sostenuto da Russia, Emirati Arabi ed Egitto, il presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il suo omologo sostenuto dalle ...

“I miei occhi…”. Chiara Ferragni scoppia a piangere per strada. E il motivo scatena Polemiche : Che Chiara Ferragni sia uno dei personaggi più amati e più seguiti sul web. Questo accade perché anche lei ci mette del suo per farlo accadere e i numerosi follower non possono fare a meno di seguirla minuziosamente. Ogni aspetto della sua vita è diventato social e la bella Chiara conosce sia i vantaggi che gli svantaggi di questo grande successo. Affermare che tutta la sua vita è ormai social, comporta includere anche momenti molto privati che, ...

Lotteria Italia - Polemiche per le estrazioni : tre biglietti vincenti venduti insieme : La rituale estrazione del’Epifania dedicata alla Lotteria Italia ha riservato uno scherzo particolare ai numerosissimi concorrenti del gioco nazionale. La storico gioco a premi, che vedrà l’annuncio dei premi principali nella puntata speciale de I Soliti Ignoti dedicata, ha già reso noti i premi “minori” vinti in giro per il Paese. E mentre i diversi vincitori si godono i ricchi premi, c’è chi ha notato un fatto ...

È tra le sexy concorrenti de La Pupa e il Secchione - ma non è una sconosciuta. Al centro delle Polemiche per le sue accuse : La Pupa e il Secchione e viceversa, Stella Manente sulla frase di Hitler e i gay: “Me ne vergogno” Nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Stella Manente ha voluto esprimersi su quelle frasi offensive e di stampo neonazista, senza cercare in alcun modo scusanti: “So che è grave […] Ho mostrato tutta la manifestazione dicendo brutte cose e mi vergogno per aver nominato Hitler”. Stella Manente è tra le concorrenti ...

Barbara D’Urso Instagram - Polemiche per l’ultimo scatto : «Anche all’estero ci fai fare una gran figura…» : Ultimi giorni di relax e divertimento per Barbara D’Urso prima di tornare al timone dei suoi tre programmi di intrattenimento: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la D’Urso. La conduttrice è ancora in vacanza a Dubai, perla degli Emirati Arabi, meta di diversi turisti italiani. L’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram della showgirl, che in questi giorni ha fatto un po’ da diario di bordo, ha conquistato ...

“Password di Stato per tutti i servizi internet” : l’idea del ministro scatena le Polemiche : Bufera sulle parole del del ministro dell’Innovazione, Paola Pisano che propone un unica password anche per i servizi e i siti privati. Si accende la polemica sulle dichiarazioni fatte dal ministro dell’innovazione a Radio Rai, dove la Pisano ha parlato di creare una password di Stato. Il ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, ospite della […] L'articolo “Password di Stato per tutti i servizi ...

Pisa - Polemiche per la rimozione dell'edicola sequestrata alla mafia : Il deputato della Lega, Edoardo Ziello, difende la scelta dell'amministrazione comunale: "Non c’è bisogno di tenere una carcassa di ferro degradata che ostruisce il passaggio in una delle assi pedonali principali della città di Pisa". La sinistra insorge: "Decisione gravissima" edicola mafia Raffaello Binelli ?Url ...

Rula Jebreal - Polemiche contro la giornalista scelta per Sanremo 2020 : Secondo quanto riporta un’indiscrezione di Dagospia, il prossimo conduttore di Sanremo 2020 avrebbe scelto come co-conduttrice la gionalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal. L’ufficialità potrebbe arrivare il 6 gennaio Rula Jebreal, la scelta di Amadeus Manca ormai poco più di un mese all’inizio della 70esima edizione di Sanremo, che come sappiamo sarà condotta da Amadeus. In attesa di sapere chi saranno i concorrenti ...