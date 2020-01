Pattinaggio artistico, Europei 2020: Daniel Grassl ora fa sul serio. L’azzurro sogna il podio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) sognare in grande si può. Sarà una gara all’attacco quella di Daniel Grassl, impegnato la prossima settimana ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, in programma nella città austriaca di Graz dal 20 al 25 gennaio. Dopo aver preso meritatamente quota in campo internazionale l’altoatesino vuole puntare ancora più in alto, rinvigorito da una prima parte di stagione entusiasmante, impreziosita dal terzo e dal primo posto nelle tappe Junior Grand Prix di Danzica (Polonia) e di Egna (Bolzano) con cui ha centrato una storica qualificazione alle Finali di Torino. l’obiettivo? Aggiungere un prezioso tassello al suo mosaico: il podio o un piazzamento in top 5. I requisiti ci sono tutti, e i risultati nelle gare del circuito di seconda fascia ISU Challengers Series lo confermano. Daniel ha infatti trionfato con ampio merito sia all’Ice Star di Minsk ... Leggi la notizia su oasport

