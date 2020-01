Pasquale Di Nuzzo: "Da Amici a Don Matteo, sognando il cinema" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Andrea Conti Il ballerino e attore della dodicesima edizione di “Amici” si racconta nella nostra rubrica “Gli ex di Amici”. Attualmente Pasquale è sul set per terminare la stagione di “Don Matteo”, il suo personaggio Jordi vivrà un momento difficilissimo della sua vita nella prossima puntata Nel 2013 inizia la sua esperienza ad “Amici di Maria De Filippi” e da quel momento la sua vita è cambiata. Pasquale Di Nuzzo era uno dei ballerini della dodicesima edizione del talent show di Canale 5 e faceva parte della Squadra Bianca di Emma. Poi è arrivato il Sud America e la Disney, prima con la produzione “La nuova vita di Violetta” e soprattutto “Soy Luna”. Oggi Pasquale è uno dei protagonisti di “Don Matteo”, dove presta il volto a un ragazzo che ama la danza (non è un caso), la cui vita cambierà violentemente. Pasquale Di Nuzzo si racconta per la nostra rubrica “Gli ex di ... Leggi la notizia su ilgiornale

