“Non ci posso credere”. Trova un portafoglio per terra e scopre che è di un vip. Ecco di chi era (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Più è “ricco” il portafoglio e maggiore è la probabilità che venga restituito al proprietario in caso di smarrimento: è quanto emerge da una ricerca senza precedenti svolta in 40 Paesi dove sono stati “persi” ben 17 mila portafogli per testare l’onestà dei cittadini. I risultati, pubblicati su Science, rivelano evidenti differenze tra Paesi, con la Svizzera e le nazioni scandinave che sono le più oneste, mentre Cina, Marocco, Perù e Kazakistan chiudono la classifica. Francia, Grecia, Spagna, Romania superano in ‘onesta’ l’Italia, al 24esimo posto nella classifica. L’elemento comune osservato in quasi tutti i Paesi è che più il contenuto del portafogli è prezioso, e più le persone hanno contattato il legittimo proprietario.



In media, è stato restituito il 40% dei portafogli senza denaro, rispetto al

