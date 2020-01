Milano, pusher arrestato in via Piave: spacciava shaboo in strada fuori da un locale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno arrestato un ragazzo di vent'anni trovato in possesso di due buste contenenti shaboo, la pericolosa droga sintetica sempre più diffusa tra i giovanissimi. Il blitz è avvenuto nella serata di martedì 14 gennaio in via Piave a Milano, dopo un intenso lavoro di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine. Leggi la notizia su fanpage

