Meteo verso l'ALTA PRESSIONE acciaccata dal Vortice Polare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nonostante la presenza di un vasto campo di ALTA PRESSIONE in sede mediterranea, deboli infiltrazioni d'aria umida di origine atlantica raggiungono alcune regioni del Nostro Paese dove il Meteo risulta meno tranquillo. Già in queste ultime 24 ore l'atmosfera si è incupita su molti tratti del Nord e sui lati tirrenici del Centro. Deboli piovaschi hanno bagnato la Liguria e alcune piccole zone della Lombardia, dell'Emilia occidentale e del basso Veneto. Sul resto d'Italia invece, il quadro Meteorologico si mantiene più tranquillo e a tratti anche discretamente soleggiato. Anche la giornata di oggi sarà condizionata dl flusso umido atlantico che cercherà in tutti i modi di minare la stabilità atmosferica offerta ormai da giorni dall'ALTA PRESSIONE. Ci attendiamo dunque una persistenza di nubi irregolari sulle medesime zone e dunque sulla Liguria, in Emilia Romagna ma ... Leggi la notizia su meteogiornale

