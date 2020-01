Mattarella celebra Ciampi: è stato l’uomo dell’orizzonte comune (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sergio Mattarella, ha inaugurato un busto realizzato da Antonio Vinciguerra raffigurante Carlo Azeglio Ciampi, all'interno del Teatro Goldoni di Livorno. Quindi il Capo dello stato ha raggiunto la platea dove è stato accolto dal saluto di 500 bambini delle scuole elementari e medie, per il convegno dal titolo "Ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di governo e Capo dello stato", a cento anni dalla sua nascita. Carlo Azeglio Ciampi può, a buon titolo, essere definito l'uomo dell'orizzonte comune. Nella sua vita professionale - ha dichiarato Mattarella - nel lungo servizio prestato, con grande integrità, alle istituzioni della Repubblica, ha sempre avuto chiaro un obiettivo: quello della coesione e della unità del Paese".Poi il capo dello stato ha citato alcune frasi di Ciampi: "L'Europa unita e libera, non meno dell'Italia libera e unita, è la Stella Polare che fino ad oggi ha guidato ... Leggi la notizia su ilfogliettone

