Manchester United-Wolverhampton, Fa Cup: pronostici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Manchester United-Wolverhampton è la ripetizione del terzo turno di Fa Cup, si gioca mercoledì serà allo stadio “Old Trafford” di Manchester alle 20.45: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Manchester United – Wolverhampton mercoledì ore 20:45 La stagione del Manchester United finora è stata tutt’altro che esaltante e ci si interroga sulle scelte fatte in estate dalla società, che ha lasciato partire calciatori come Smalling e Lukaku che stanno facendo le fortune di Roma e Inter. In entrata sono arrivati calciatori validi e di prospettiva come Wan-Bissaka e Maguire, pagati forse troppo. E poi c’è il caso Pogba: il calciatore ex Juventus è stato fuori per quasi tutto il girone di andata per infortunio, e il Manchester United è stato in continua emergenza proprio per i tanti problemi fisici ai suoi calciatori. Vincere la Fa ... Leggi la notizia su ilveggente

FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… - DiMarzio : #Inter, incontro con l'agente di #Chong del #ManchesterUnited ?? - FabrizioRomano : L’Inter ha iniziato i contatti per avere Ashley Young: trattativa in corso col Manchester United per l’esterno ingl… -