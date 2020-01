L'uso scorretto del cellulare è legato allo sviluppo di alcuni tipi di tumore? È scontro tra legge e scienza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Del nesso tra l'utilizzo scorretto ed eccessivo del cellulare e l'insorgenza di certi tipi di tumori si parla ormai da anni e per quanto non si tratti di un argomento strettamente legato ai videogiochi vale la pena discutere anche solo brevemente della sentenza della Corte d'appello di Torino, una sentenza che mette la giustizia e certi studi scientifici in netta contrapposizione.Nella giornata di ieri gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone hanno annunciato quella che sarebbe l'effettiva esistenza di questo nesso: "esiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo i criteri probabilistici 'più probabile che non'". Ma questa decisione cozza con una fonte piuttosto autorevole: l'Istituto superiore di sanità.L'ultimo rapporto sull'argomento infatti parlava chiaro e sottolineava come l'uso del cellulare non si potesse associare allo ... Leggi la notizia su eurogamer

