LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer e Tiril Eckhoff, sfida per la Coppa del Mondo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Sprint – Programma e pettorali di partenza Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon a Ruhpolding (Germania), sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. Dopo un mese e mezzo di competizioni il pettorale giallo è ancora di Dorothea Wierer. L’altoatesina sta dimostrando non solo una grande condizione fisica ma soprattutto un’encomiabile forza mentale e intelligenza tattica nel modo con il quale sta affrontando questa stagione, e solamente per questa ragione sta riuscendo nell’impresa di resistere all’assalto della norvegese Tiril Eckhoff. La ventinovenne norvegese, coetanea di Dorothea, dopo aver vinto quattro prove consecutive, ha rallentato la propria marcia ad Oberhof ma sono arrivati comunque un quinto e un ... Leggi la notizia su oasport

