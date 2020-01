Libreria Paravia Torino chiude: ecco il post di addio ai clienti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Libreria Paravia Torino chiude: ecco il post di addio ai clienti Libreria Paravia Torino, luogo storico del capoluogo piemontese e della cultura, ma anche seconda Libreria più antica d’Italia (la prima è la Libreria Bozzi di Genova). Sta facendo molto rumore perché chiude e ha detto addio ai clienti. Nel mondo di Amazon, dove i libri si acquistano a prezzo scontato e arrivano direttamente a casa, nessuno si reca più nelle librerie. The Bookshop, a Wigtown, in Scozia, ha appeso perfino un Kindle rotto tra le sue mura per far sapere come la pensa su Amazon e sugli ebook (nonché sugli eReader ovviamente), ma grazie a un libro di successo il suo fondatore, Shaun Bythell può proseguire a far vivere quello che ormai è diventato un luogo di culto. Lo stesso non può dirsi per la Libreria Paravia di Torino, che chiude ufficialmente i battenti. Libreria Paravia Torino chiude: la ... Leggi la notizia su termometropolitico

